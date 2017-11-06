Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна производит величайшую военную технику в мире, сообщает «ТАСС».

«Мы производим величайшую военную технику в мире. Никто к нам и близко не подступился. [Премьер Японии Синдзо Абэ] заказал большое количество военной техники, как и должен был, учитывая происходящее с одним из ваших соседей», - отметил президент в резиденции посла США в Токио.

Трамп также напомнил, что 4 ноября саудовские силы ПВО, на вооружении которых стоят американские системы, перехватили баллистическую ракету Burkan 2, выпущенную мятежниками-хуситами по направлению международного аэропорта в 35 км к северу от Эр-Рияда. «Невероятная технология, которой мы обладаем», – подытожил американский лидер.