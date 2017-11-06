В результате стрельбы в Техасе погибли 27 человек, ещё 24 получили ранения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Би-би-си».

В момент, когда в церкви находились не менее 50 человек, мужчина в военной одежде открыл стрельбу. «Свидетели видели, как человек в полной экипировке вошел в церковь и открыл огонь около 11.30 утра (по местному времени)», — пишет газета Daily Mail.

Нападавший был один и он застрелен полицией. О мотивах пока ничего не сообщается. При этом отмечается, что среди погибших есть дети.