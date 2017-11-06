Браконьер из Нижневартовска предстанет перед судом за вылов рыбы, занесенной в Красную книгу России

В Июле 2017 года браконьер, находясь на 1640 км реки Обь в районе деревни Вата Нижневартовского района, используя моторную лодку, незаконно выловил 62 особи стерляди, а также 2 особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России.

Мужчину будут судить, за незаконную добычу рыбы, занесенной в Красную книгу. Отметим, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемый возместил ущерб в полном объеме.

Данное нарушение наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.