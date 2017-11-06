Более 500 югорчан участвуют в новом, набирающем популярность, движении «Серебряное волонтерство». После выхода на заслуженный отдых у них появляется свободное время не только для себя, но и для общественных дел. Активисты помогают пожилым людям в быту, общаются с постояльцами домов-интернатов.

Отметим, что в Мегионе постояльцы пансионата «Забота» с нетерпением ждут на праздники выступления вокалистов хора «Сибирячка» и гармониста Владимира Семейникова. Знают, что в городе есть водитель, который бесплатно отвезет их в поликлинику. И каждое лето вместе с волонтером по хозяйству Натальей Москаленко выращивают огурцы.

Напомним, что движение «Волонтеры серебряного возраста» было организовано с 2016 года в каждом учреждении социального обслуживания. На сегодняшний день количество мероприятий, в которых серебряные волонтеры принимают активное участие, достигло трех тысяч.