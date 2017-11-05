Полиция задержала более 330 человек в Москве и еще шести городах

В Москве и еще шести городах России задержаны более 330 человек, сообщает «Медуза».

В Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону задержаны не менее 330 человек. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Больше всего задержанных в Москве — как минимум из них 296 человек задержано в столице.

Корреспондент «Медузы» сообщил, что полиция досматривает мужчин на Тверской улице от Манежной площади до станции метро «Тверская». Некоторых задерживают и ведут в автозаки. При этом задержанные не несут никаких транспарантов и не выкрикивают лозунгов.

ТАСС сообщает со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что у задержанных изымают «оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства».

«Это говорит о том, что люди пришли не просто так, а готовились оказать сопротивление силам правопорядка», — цитирует агентство свой источник.

Среди задержанных в Москве оказались жители Петербурга, которые приехали на чтения Адама Смита. В твиттере петербургского штаба Алексея Навального сообщается, что задержаны 14 человек.