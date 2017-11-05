Бывший глава Каталонии сдался бельгийской полиции

Отстраненный председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался полиции в Бельгии, сообщает «Коммерсант». Ранее власти этой страны получили ордер на его арест, а также четырех бывших членов правительства региона. Они также сдались полиции.

В ближайшее время ожидается пресс-конференция представителей бельгийской прокуратуры.

Напомним, в четверг Национальная судебная палата Испании постановила заключить под стражу Карлеса Пучдемона и четверых бывших членов правительства региона. Документ имеет силу на территории всего Евросоюза.

В Испании возбуждены уголовные дела о бунте, мятеже и растратах. Обвиняемым руководителям Каталонии может грозить до 30 лет заключения.