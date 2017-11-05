По «Властелину колец» могут снять сериал

По трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» хотят снять фэнтези-телесериал, сообщает Lenta.ru.

В настоящее время ведутся предварительные переговоры об этой возможности между американской студией Warner Bros. Television, компанией Tolkien Estate, которая управляет наследием знаменитого писателя, и кинокомпанией Amazon Studios. Отмечается, что в них лично вовлечен основатель и руководитель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос.

В основе идеи — поручение Безоса перейти от нишевых сериалов к масштабным проектам. В связи с этим сериал по эпопее Толкина считается наиболее вероятным вариантом по причине популярности у читателей и интереса к экранизациям у зрителей.

В июне сообщалось, что книга Джона Рональда Руэла Толкина «Повесть про Берена и Лютиен» появилась на прилавках книжных магазинов через 100 лет после написания.