На Манежной площади в Москве задержали более 200 человек

Более 200 человек, собравшихся на несанкционированную акцию, задержаны на Манежной площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время число задержанных увеличилось до 200", - сказал он. Среди задержанных большинство сторонников националистических организаций. Ранее сообщалось о более 50 задержанных.

Не менее четырех человек задержаны и в Петербурге. Полиция ищет сторонников движения «Артподготовка» – оно признано экстремистским и запрещено в России. Лидер движения Вячеслав Мальцев не раз говорил, что 5 ноября 2017 года должна произойти революция.

Тем временем в соцсетях называют альтернативную площадку сбора оппозиционеров, там распространяются призывы собраться на Исаакиевской площади. Сам Вячеслав Мальцев, который сейчас находится за границей, на своем Ютьюб-канале выложил запись, где сказал, что его сторонники сегодня проводят акцию, вызванную недовольством сложившимся политическим режимом.