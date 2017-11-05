В Саудовской Аравии арестовали 11 принцев. Всему виной коррупция

В субботу, 4 ноября, в Саудовской Аравии начал свою работу новый комитет по борьбе с коррупцией, сообщает «Ведомости». За сутки он предъявил обвинения во взяточничестве и отмывании денежных средств десяткам человек. Задержаны 11 принцев, четыре министра и 38 бывших министров, их заместителей и бизнесменов.

Среди задержанных — один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал, занимавший ранее пост министра финансов страны. Всех арестованных содержат в пятизвездочном отеле.

Саудовский новостной портал «Аджиль» уточнил, что один из принцев задержан за подписание незаконных контрактов на продажу оружия, другой — за заключение несуществующих сделок, еще один — по обвинению в причастности к отмыванию денег.

Антикоррупционный комитет был создан по указу короля Саудовской Аравии Салмана Бен Абдель Азиз аль-Сауда, его возглавил наследный принц Мухаммед бен Салман.

Комитет имеет право проводить собственные расследования, аресты, вводить запрет на поездки, замораживать банковские активы и осуществлять другие действия в рамках борьбы с коррупционными схемами и их участниками.