Всемирный банк рассказал, как проводить реформы

Всемирный банк подготовил доклад «Политическая экономика реформ», в котором дал несколько советов по решению сегодняшних проблем в реализации реформ государственного сектора экономики развивающихся стран, сообщает «Коммерсант». Организация отмечает, что проблемы с реформами связаны с отсутствием соблюдения договоренностей между государством и обществом, поскольку третьей стороны в этой ситуации нет и судебное рассмотрение споров невозможно.

Всемирный банк рекомендует не проводить реформы скрытно, поскольку в их успехе большую роль играет прозрачность. Также для успешного проведения реформ необходимо их серьезное обоснование, неидеологические и беспристрастные доказательства для населения, для чего необходимо сотрудничать с независимыми аналитическими и исследовательскими центрами.

Если препятствиями для реформ становится ущерб для определенных групп населения, власти должны пообещать поддержку пострадавшим. Также государство должно проводить долгосрочные институциональные изменения, чтобы уменьшить количество недовольных.

Всемирный банк также дал совет насчет ситуации, когда главным препятствием для изменений выступают популистские требования или неверная информация, распространяемая проигравшими группами. В этом случае политики должны более качественно предоставлять доказательства необходимости изменений. Всемирный банк отмечает, что людям следует подробно объяснить, какие другие преимущества они получат в результате изменений.