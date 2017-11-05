В Октябрьском районе прошел «Казачий дозор»

В Октябрьском районе прошел уже ставший традиционным районный сбор Общественного движения «Казачий Дозор – Югра». Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства.

«Казачий дозор» прошел уже в третий раз, в этом году в нем участвовали 100 человек - кадеты из Сергино, Приобья, Талинки, Унъюган, а также представители казачьих объединений Нижневартовска, Мегиона, Вата Нижневартовского района.

В рамках мероприятия школьники изучают истории Российского казачества, основы православной культуры, казачьей военной и иной государственной службы, топографии и правила поведения в чрезвычайных условиях. Кроме того, они принимали участие в соревнованиях по прикладным видам спорта.