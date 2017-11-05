Конгресс США опасается войны против КНДР

Военные действия США и их союзников против Северной Кореи могут обернуться миллионными жертвами, считают американские конгрессмены. В совместном заявлении, подписанном 15 демократами и одним республиканцем, конгрессмены, являющиеся ветеранами боевых действий, отметили, что наземная операция против КНДР "может привести к сотням тысяч и даже миллионам смертей в первые несколько дней после ее начала", сообщает «Интерфакс».

"Мы хотели бы получить полностью открытые оценки потенциальной цены войны, чтобы американский народ понял ответственность, которая ляжет на нашу страну, если мы предпримем вооруженную акцию", - говорится в заявлении.

Они отметили, что президент Дональд Трамп "не смог подготовить какой-то план, который предотвратил бы распространение конфликта за переделы Корейского полуострова, и в котором было бы указано, что будет по завершении конфликта".

"С учетом этого мы считаем, что направление войск и ресурсные затраты на еще одну войну, которую потенциально нельзя выиграть, является ужасным. Президент должен прекратить делать провокационные заявления, которые препятствуют дипломатическим мерами, и ставят американские войска перед лицом новых рисков", - подчеркнули конгрессмены.