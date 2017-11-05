В Центре занятости Нягани пройдет «Ярмарка вакансий»

Центр занятости Нягани готовится к «Ярмарке вакансий». На ней все желающие смогут пообщаться с потенциальными работодателями или работниками.

Здесь можно будет получить консультации сотрудников центра занятости, администрации города, органов социальной защиты, бюро медико-социальной экспертизы, инспекции по труду, налоговой инспекции, фонда поддержки предпринимательства, а также бесплатно получить юридическую помощь и проверить здоровье.

В программе мероприятия мастер классы и лотерея. Ярмарка пройдет 17 ноября в 15:00 в ЦКД «Юность».