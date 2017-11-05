Олимпийский чемпион Сочи собирается оспаривать свою дисквалификацию

Российский лыжник Александр Легков заявил, что готов обратиться в Европейский суд, чтобы оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК), который отстранил его от международных соревнований и Олимпийских игр по обвинению в допинге, сообщает «Коммерсант».

«Единственное, чего я хочу — это справедливого разбирательства моего дела, чтобы работали независимые арбитры, законом была обеспечена честная процедура. Или в Спортивном арбитражном суде, или в Федеральном суде Швейцарии, или в Европейском суде»,— заявил спортсмен.

1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопингового регламента на Олимпиаде в Сочи.