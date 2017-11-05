В Югре пожилые люди станут «электронными гражданами»

С 8 ноября на базе Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки начинается обучение группы пожилых людей по программе «Электронный гражданин».
Занятия «Школы» проводятся ежегодно и являются механизмом реализации государственной программы «Информационное общество Югры на 2016-2020 годы». В рамках учебы югорчане научатся пользоваться компьютером, станут полноправными членами информационного общества.
К участию приглашаются пенсионеры, инвалиды, безработные, малообеспеченные граждане, а также работники бюджетной сферы.
Заявки принимаются по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира д. 2 (Окружная библиотека), 2 этаж. Телефон для справок: 33-26-86.