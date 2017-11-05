В Советском районе проходит акция «Копилка идей»

В рамках подготовки празднования пятидесятилетия Советского района продолжается открытая акция «Копилка идей».

Цель акции сбор интересных предложений по проведению праздника. Организаторов, прежде всего, интересуют оригинальные сценарии концертов, выставок, флешмобов, дизайнерские решения по оформлению и символике предстоящих праздничных мероприятий, варианты тематических творческих конкурсов, приуроченных к юбилею Советского района.

Прием заявок и предложений в рамках акции «Копилка идей» продлится до 1 мая 2018 года. Свои предложения в оргкомитет праздника может направить любой житель России в возрасте от 14 лет. Получить всю необходимую информации и оставить заявку можно на сайте администрации Советского района в разделе «50 лет Советскому району».

Телефон для справок: 3-27-03.