​Песков: Путин может встретиться с Трампом чтобы обсудить важную тему

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить ситуацию в Сирии на полях саммита АТЭС, сообщают «Ведомости».

Однако, как отметил Песков тема ещё «согласовывается». Ранее в пятницу Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным 10 ноября во Вьетнаме. В Кремле не исключили, что такое возможно.

Песков также подчеркнул, что есть много тем, которые необходимо будет обсудить президентам, поэтому в общих интересах, «чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения».