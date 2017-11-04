​«Российские железные дороги» приостановили продажу билетов на 2018 год

«Российские железные дороги» временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования на 2018 год, сообщает «Meduza» со ссылкой на сайт компании.

Данное решение связано «с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов <…> на следующий год». «Продажи билетов в плацкарт и купе будут сразу же возобновлены после принятия соответствующих решений», — сообщили в РЖД.

Согласно данным «Интерфакса», ФАС предложила снизить тарифы на плацкартные и общие вагоны на 10 процентов в целях создания «экономических стимулов для населения», однако Минтранс выступил против данного предложения.

В ФАС также подчеркнули, что РЖД планирует в 2018 году поднять тарифы на 3,9 процента при снижении числа пассажиров. «Какой смысл поднимать цены на полупустые поезда?», — говорил замглавы ФАС Александр Редько.