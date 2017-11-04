​В Междуреченском введут ограничение движения для грузовых автомобилей

Такое решение было принято комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Кондинского. На въездах в Междуреченский с региональной автодороги «Юг», ст. Устье-Аха – г. Урай, будут установлены дорожные знаки 3.4 Правил дорожного движения РФ «Движение грузовых автомобилей запрещено». При этом отмечается, что , действие дорожного знака будет распространяться на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3.5 тонн.

Напомним, что за нарушение требований такого знака следует наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, в соответствии с частью 6 статьи 12.16 Кодекса административных правонарушений РФ.