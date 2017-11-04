​В этому году 60 процентов Югорчан попадут по акции медпрофилактики

В Югре прошло общественно заседание совета по реализации стратегии социально-экономического развития Югры, на котором обсудили, как проходит Год здоровья, объявленный в нашем регионе.

Его приоритетами стали профилактические акции и медосмотры, проект «Бережливая поликлиника» (оптимизация работы учреждений в пользу пациентов), развитие волонтерства в здравоохранении, обследования на социально опасные болезни.

Также отмечается, что на портале гражданского общества Югры был организован сбор идеи и предложений, в котором приняло участие все население округа. Поступило более 200 предложений из которых 74 были внесены в план проекта.

«На сегодняшний день проведено более тысячи мероприятий, хотя запланировано было 400. Остальные, сверх плана, – это предложения, в большинстве своем, от муниципалитетов и общественности», – пояснила представитель общественного совета при окружном департаменте здравоохранения Наталья Олейник.

Она также отметила активное развитие медицинского волонтерства в округе. Так, в часы массового посещения многофункциональных центров добровольцы измеряют артериальное давление всем желающим.