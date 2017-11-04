На Аганском месторождении в Мегионе добыли 250-миллионную тонну нефти

С 26 сентября 1965 года на Аганском месторождении, добыто 250 миллионов тонн нефти. Данное месторождение остается в числе главных производственных плацдармов «Славнефть-Мегионефтегаза», на долю которого приходится больше трети нефти, добытой предприятием.

«Четверть миллиарда тонн аганской нефти – весомое достижение. В нем – заслуга ветеранов, которые стояли у истоков месторождения, и тех, кто сегодня своим трудом вносит вклад в дело нефтедобычи, – отметил генеральный директор «Славнефть-Мегионнефтегаза» Алексей Кан. – То, что сегодня работники цеха – в числе лидеров по количеству идей, направленных на повышение эффективности производственных процессов, еще раз демонстрирует их заинтересованность в развитии предприятия и верность традициям первопроходцев».