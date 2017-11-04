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​4 ноября в Югорском кинопрокате состоится встреча любителей кинематографа и литературы

4 ноября в 18.00 в Киноцентре состоится первая встреча любителей кинематографа и литературы в рамках творческого проекта «Параллели». В Киноцентре известные люди Ханты-Мансийска прочтут отрывки шедевра русской классики – пьесы Антона Павловича Чехова «Три сестры», после чего горожанам будет представлена современная экранизация одноименной картины режиссера Юрия Грымова.

Стоит отметить, что также предусмотрена он-лайн трансляция мероприятия в социальных сетях (через официальные аккаунты АУ «Югорский кинопрокат») с 18.00 до 18.30 4 ноября 2017 года.


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Сегодня в 10:27, просмотров: 188, комментариев: 0


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