Михаил Селюков поздравил сургутян с днём народного единства

Уважаемые сургутяне!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие ключевую роль в истории нашей страны. Во все времена главным для России было единение народа. Объединившись под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, русский народ освободил Москву от польских интервентов и положил конец Смутному времени. Чувство духовной общности, искреннее стремление принести пользу своему Отечеству объединяют нас и сегодня.

Уверен, что только трепетно оберегая и приумножая дружбу народов, укрепляя многонациональное единство, всемерно развивая национальные традиции, мы сможем построить духовно и экономически сильное государство.

Желаю вам праздничного настроения, претворения в жизнь ваших планов, плодотворного труда и верных друзей на жизненном пути. Пусть растут под мирным небом ваши дети и внуки, пусть каждый день озаряется добрыми надеждами и новыми достижениями. Будьте здоровы и счастливы.