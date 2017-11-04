Apple побила рекорд по стоимости бизнеса, став самой дорогой компанией в мире

Акции компании Appleinc. начали падать в конце июля 2008 года, после того как в интернете появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья одного из ее основателей, Стива Джобса, тогда они упали на 15 процентов. После этого в октябре того же года ещё на 5 процентов. В январе 2009 отпуск Джобса в связи с болезнью стоил компании ещё 6 процентов, а последовавшая отставка дополнительные 7 процентов.

Однако сейчас Apple стала самой дорогой компании в мире. Вторую позицию удерживает Alphabet Inc. (владеет Google, $723,8 млрд), третий — у Microsoft Corp. ($648,4 млрд).

Отмечается, что в ближайшее время капитализация Apple на NASDAQ может превысить $900 миллиардов. По итогам торгов в четверг стоимость компании составляла $868,7 миллиардов. Аналитики считают, что эта сумма может достичь $1 триллиона.