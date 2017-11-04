​Россия зеркально ответила на санкции, которые ввела Канада против страны

В пятницу Канада ввела новые санкции против России, после чего получила зеркальный ответ, сообщают «Ведомости».

Ответные меры подразумевают под собой запрет на въезд в страну десяткам канадских деятелей. В официальном заявлении подчеркивается, что Москва неоднократно предостерегала власти Канады от попыток введения ограничений в отношении России. «К большому сожалению, официальная Оттава под предлогом недавно принятого антироссийского «закона имени Магнитского» в очередной раз ввела рестрикции в отношении наших граждан», – приводятся в сообщении слова представителя МИДа Марии Захаровой.

Она заявила, что в список тех, кому запрещен въезд российской стороной попали граждане с русофобскими настроениями. «Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений», – уточняется в сообщении.