Губернатор Югры Наталья Комарова назначила на должность своего советника олимпийскую чемпионку по биатлону Слепцову

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла на службу нового советника. Им стала олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова, сообщает «РБК Тюмень».

Данная информация была подтверждена в департаменте общественных и внешних связей региона. «Светлана Слепцова принята на госслужбу с 1 ноября 2017 года. Трудоустроена в аппарате главы округа и уже приступила к работе. Она будет курировать вопросы развития спорта», — пояснила начальник управления по обеспечению открытости органов власти в департаменте общественных связей Галина Липатова.

Слепцова рассказала, что сразу же после чемпионата мира по летнему биатлону, когда она закончила карьеру ей поступило предложение Натальи Комаровой стать советникам губернатора. «Я не планировала уезжать из Ханты-Мансийска. Я здесь родилась и люблю этот город. И я благодарна Наталье Владимировне за предложение от которого было сложно отказаться. Это большая ответственность, — отметила экс-биатлониста. — Вы знаете, когда спортсмен заканчивает карьеру ему сложно перестроиться, найти себя. Сейчас я пытаюсь вникнуть в работу. Уже получила задания от главы округа. Все они касаются спорта и физической культуры».

Стоит отметить, что Светлана также является почетным жителем Ханты-Мансийска. В 2010 году она стала олимпийской чемпионкой по биатлону в Ванкувере.