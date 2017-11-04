16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  58,4296   EUR  68,0822  

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила на должность своего советника олимпийскую чемпионку по биатлону Слепцову

championat.com
championat.com

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла на службу нового советника. Им стала олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова, сообщает «РБК Тюмень».

Данная информация была подтверждена в департаменте общественных и внешних связей региона. «Светлана Слепцова принята на госслужбу с 1 ноября 2017 года. Трудоустроена в аппарате главы округа и уже приступила к работе. Она будет курировать вопросы развития спорта», — пояснила начальник управления по обеспечению открытости органов власти в департаменте общественных связей Галина Липатова.

Слепцова рассказала, что сразу же после чемпионата мира по летнему биатлону, когда она закончила карьеру ей поступило предложение Натальи Комаровой стать советникам губернатора. «Я не планировала уезжать из Ханты-Мансийска. Я здесь родилась и люблю этот город. И я благодарна Наталье Владимировне за предложение от которого было сложно отказаться. Это большая ответственность, — отметила экс-биатлониста. — Вы знаете, когда спортсмен заканчивает карьеру ему сложно перестроиться, найти себя. Сейчас я пытаюсь вникнуть в работу. Уже получила задания от главы округа. Все они касаются спорта и физической культуры».

Стоит отметить, что Светлана также является почетным жителем Ханты-Мансийска. В 2010 году она стала олимпийской чемпионкой по биатлону в Ванкувере.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:27, просмотров: 138, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

90 лет Сургутской ОКБ. ​Оксана Ищенко:«Информационное воздействие на молодёжь оказывается очень серьёзное»

90 лет Сургутской ОКБ. ​Оксана Ищенко:«Информационное воздействие на молодёжь оказывается очень серьёзное»
Артем Мазнев Сегодня в 15:21
43 0
90 лет Сургутской ОКБ. Галина Шестакова: «Мне хотелось бы, чтобы внуки избрали профессию врача...»

90 лет Сургутской ОКБ. Галина Шестакова: «Мне хотелось бы, чтобы внуки избрали профессию врача...»
Ангелина Калугина Сегодня в 14:55
66 0
90 лет Сургутской ОКБ. В здоровом деле

90 лет Сургутской ОКБ. В здоровом деле
С чем Сургутская окружная клиническая больница подошла к своему юбилею
Илья Фадеев Сегодня в 13:41
113 0
Во все времена единение народа было главной национальной идеей

Во все времена единение народа было главной национальной идеей
Желаю всем и дальше жить также дружно, делать всё от нас зависящее для того, чтобы страна, в которой мы живём, становилась ещё лучше, ещё могущественней
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута Сегодня в 11:15
116 0
Этот праздник возвращает нас к добрым традициям, которые связывают поколения и эпохи

Этот праздник возвращает нас к добрым традициям, которые связывают поколения и эпохи
Пусть этот день станет торжеством взаимопонимания и добра! Желаю всем здоровья, успехов и хорошего настроения!
Анатолий Сименяк, Председатель думы Сургутского района Сегодня в 10:45
123 0
Сургутский район стал ярким примером того, как на одной территории могут жить и трудиться представители самых разных народностей

Сургутский район стал ярким примером того, как на одной территории могут жить и трудиться представители самых разных народностей
Желаю вам здоровья, мира, согласия и сплоченности
Андрей Трубецкой, глава сургутского района Сегодня в 10:30
122 0
​Какое будущее у югорского театра после этого?

​Какое будущее у югорского театра после этого?
Что станет, если грантовых денег крупной компании в следующий раз не будет?
Екатерина Тайлакова 03 ноября в 19:21
323 0
​Собирать платежи за сургутскую коммуналку «помогает» фирма из Костромы

​Собирать платежи за сургутскую коммуналку «помогает» фирма из Костромы
Ее учредитель — компания, где буквально год назад работал замглавы Сургута Алексей Жердев
Дмитрий Щеглов 03 ноября в 15:49
1182 9
Псой Короленко в «Порту»: «Будет необычно»

Псой Короленко в «Порту»: «Будет необычно»
А самое главное, что при всем разнообразии тем и настроений их частые смены не бьют слушателя по голове, а благодаря конферансу артиста выглядят как краски одного полотна
Юрий Нуреев 03 ноября в 14:51
435 1
В рамках благотворительного проекта в Сургуте подсветили несколько храмов

В рамках благотворительного проекта в Сургуте подсветили несколько храмов
Александра Ипполитова 03 ноября в 14:20
325 0
​«Благоустройство» от KFC // ФОТО

​«Благоустройство» от KFC // ФОТО
Почему вообще принято такое решение – строить ресторан быстрого питания рядом с жилым домом? Кто мог разрешить и согласовать заезд в ресторан не сразу с Югорского тракта, а с территории двора нашего дома?
Жильцы дома №20 по улице Игоря Киртбая 02 ноября в 14:28
1205 22
​Статья дня. К столетию русской катастрофы

​Статья дня. К столетию русской катастрофы
Избавиться от мифов. Смысл событий, происходивших в нашей стране 100 лет назад до сих пор не раскрыт официальными историками и продолжает фальсифицироваться нынешними СМИ.
Игорь Чубайс, автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук 02 ноября в 14:01
428 4
Сургут открыт для всех и рад каждому, кто любит свой народ и уважает других

Сургут открыт для всех и рад каждому, кто любит свой народ и уважает других
Накануне встречался с Председателем национально-культурной Автономии азербайджанцев Азадом Сеидовым и исполнительным директором фитнес-клуба «Платинум» Андреем Вартапетовым
Вадим Шувалов, глава Сургута 02 ноября в 12:57
810 8
​Половина читающей аудитории портала siapress.ru не смогла выбрать симпатичных ей оппозиционных политиков // ИНФОГРАФИКА

​Половина читающей аудитории портала siapress.ru не смогла выбрать симпатичных ей оппозиционных политиков // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 01 ноября в 17:00
410 1
​Повторяю для особо одаренных

​Повторяю для особо одаренных
Было это уже все. Было. И сформулировано проще некуда почитай триста лет тому назад: «Налоги без представительства — это тирания».
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 01 ноября в 09:07
861 13
​Чтобы этот документ не стал для вас неожиданностью…

​Чтобы этот документ не стал для вас неожиданностью…
Настоятельно рекомендую внимательно прочитать проект правил благоустройства, ведь у вас еще есть возможность повлиять на содержание.
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 31 октября в 17:52
1471 20
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика