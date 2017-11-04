США заявили о почти полном освобождении территории Ирака от боевиков ИГ

Иракские силы безопасности при поддержке международной коалиции, которую возглавляет США освободили от боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в России) практически всю территорию Ирака. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США, сообщает «Интерфакс».

«Освобождение Эль-Кайма (иракского города - ИФ) и ключевого участка границы с Сирией является важной вехой в продолжающейся кампании против ИГИЛ», - говорится в сообщении. В нем также подчеркнуто, что «иракцы при поддержке международной коалиции на данный момент освободили практически всю территорию, ранее удерживаемую ИГ в Ираке».

«Угроза сохраняется, еще предстоит проделать непростую работу, но мы продолжим стоять плечом к плечу с правительством Ирака и вооруженными силами страны, чтобы обеспечить окончательную победу над ИГ», – приводятся в сообщении слова представителя коалиции генерал-майора Роберта Уайта.