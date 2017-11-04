В ФАС поступили жалоб на одинаковую цену iPhone X в магазинах. Будет проверка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что проверит цены на новый iPhoneX, сообщают «Ведомости».

Об этом рассказал представитель службы. Он подчеркнул, что в службу поступили неоднократные жалобы на одинаковую цену iPhone X в магазинах. По этой жалобе ФАС проведет проверку ценообразования и решит, возбуждать дело или нет.

Отметим, что в октябре ФАС также пообещала проверить цены на другую новинку Apple - iPhone 8.

Напомним, в марте 2017 г. ФАС признала российскую «дочку» Apple – ООО «Эппл рус» – виновной в незаконной координации цен на iPhone.