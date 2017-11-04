МВД запретили набирать новых сотрудников ГИБДД в некоторых регионах

Министерство внутренних дел выпустило указ, согласно которому запрещено набирать новых сотрудников ГИБДД, за исключением тех, кто занимается регистрацией, проведением экзаменов на право управления транспортным средством и выдачей водительских прав, сообщает «Gazeta.ru» со ссылкой на внутренние приказы МВД из четырех регионов России: Краснодарского края, Ямало-Ненецкого АО, Мурманской и Челябинской областей.

Также отмечается, что подобные тем уже обсуждались на специализированном форуме сотрудников полиции police-russia.ru. Там сообщалось, что подобные документы получили в Нижегородской области и Камчатском крае.