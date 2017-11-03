Канада приняла свой «акт Магнитского»

Правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России, передает РИА Новости заявление канадского МИД.

Как отмечается в документе, ограничительные меры связаны с законом "О жертвах коррумпированных иностранных правительств", который аналогичен американскому "акту Магнитского".

В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший начальник Бутырского СИЗО Дмитрий Комнов, судья Сергей Подопригоров, заместитель генпрокурора Виктор Гринь.

Всего в списке 52 человек — помимо россиян, там числятся 19 граждан Венесуэлы и трое — Южного Судана.

Канадский "закон Магнитского" вступил в силу 19 октября. Он предусматривает санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека.

В российском МИД предупреждали, что если Канада введет по этому закону санкции, то "сразу вслед за этим последует зеркальный ответ".