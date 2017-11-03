У ближайшей к Солнцу звезды есть планетная система

Международная группа астрономов при помощи телескопа ALMA (Atacama Large Millimeter Array) обнаружила свидетельства того, что в окрестностях Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, находится планетная система и пояс астероидов, сообщает Lenta.ru. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal Letters.

Ученые заметили на расстоянии от одной до четырех астрономических единиц от Проксимы Центавра свечение холодной пыли. «Пыль вокруг Проксимы — очень важная находка. После открытия землеподобной планеты Proxima b это первое свидетельство существования у ближайшей к Солнцу звезды многокомпонентной планетной системы, а не просто одиночной планеты», — сказал соавтор Гиллем Англада.

Наблюдения показали, что большая часть пыли сосредоточена в поясе на расстоянии до нескольких сот миллионов километров от Проксимы Центавра. Общая масса пыли в данном поясе составляет примерно одну сотую часть массы Земли, а ее температура оценивается в минус 230 градусов Цельсия, что близко к температуре пояса Койпера в Солнечной системе.

Данные позволяют предположить, что вокруг Проксимы Центавра также имеется другой, более холодный, пылевой пояс. Оба пояса расположены гораздо дальше от звезды, чем Proxima b, орбита которой отстоит от светила на четыре миллиона километров.