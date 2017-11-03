​iPhone Х уже перепродают за миллион рублей

В России официально начались продажи нового смартфона от Apple — iPhone X. Сейчас на сайтах объявлений и торговых площадках их цена варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, но есть и уникальные предложения — за миллион, передает РИА Новости.

Предварительные заказы на гаджет стартовали 27 октября. Россияне, не успевшие забронировать себе телефон, за три дня до старта продаж в Москве начали выстраивать очередь у столичного магазина re:Store, чтобы после перепродать желанные айфоны с накруткой.

Отметим, что минимальная стоимость iPhone Х на 64 Гб в магазинах в нашей стране составляет почти 80 тысяч рублей, на 256 Гб — 92 тысячи.