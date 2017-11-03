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Югорские гиревики поедут на Чемпионат мира

Спортсмены из Югры вошли в состав российской сборной по гиревому спорту, которая поедет на Чемпионат мира среди профессионалов, юношей и ветеранов. Первенство пройдет с 14 по 19 ноября в корейском Сеуле. Побороться за звания лучших съедутся спортсмены из более 30 стран мира.

Югру в сборной России будут представлять: двукратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, рекордсмен России, Европы и мира Иван Беляев (Сургут), неоднократная победительница и призерка окружных и российских состязаний Анастасия Щелкунова (Нягань), а также неоднократный призер и победитель Чемпионата России Григорий Шипилов (Сургут) и победитель Первенства Европы, Чемпионата Югры Артем Баранов (Сургутский район).

Отбор российских атлетов на мировой турнир состоялся в мае этого года на Первенстве России в Кирове, в котором принимали участие более 100 спортсменов из 35 регионов страны.


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Сегодня в 18:47, просмотров: 75, комментариев: 0


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