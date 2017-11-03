Олимпийская чемпионка стала советником губернатора Югры

Новым советником губернатора Югры Натальи Комаровой стала олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова, сообщает РБК Тюмень.

«Светлана Слепцова принята на госслужбу с 1 ноября 2017 года. Трудоустроена в аппарате главы округа и уже приступила к работе. Она будет курировать вопросы развития спорта», — пояснила начальник управления по обеспечению открытости органов власти в департаменте общественных связей Галина Липатова.



Светлана Слепцова в разговоре с журналистом РБК Тюмень рассказала, что предложение стать советникам губернатора она получила сразу же после чемпионата мира по летнему биатлону, когда было объявлено о завершении спортивной карьеры.

«Я не планировала уезжать из Ханты-Мансийска. Я здесь родилась и люблю этот город. И я благодарна Наталье Владимировне за предложение от которого было сложно отказаться. Это большая ответственность, — отметила экс-биатлонистка. — Вы знаете, когда спортсмен заканчивает карьеру ему сложно перестроиться, найти себя. Сейчас я пытаюсь вникнуть в работу. Уже получила задания от главы округа. Все они касаются спорта и физической культуры». Светлана Слепцова является почетным жителем Ханты-Мансийска. В 2010 году она стала олимпийской чемпионкой по биатлону в Ванкувере.

