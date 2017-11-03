ФНС сможет отменять решения по налоговым льготам и вычетам

Верховный суд разрешил органам Федеральной налоговой службы (ФНС) отменять решения нижестоящих налоговых органов по льготам и вычетам, сообщает «Ведомости».

Суд подчеркнул, что полномочия по отмене решений нижестоящих налоговых органов должны быть ограничены по времени.

«Наличие сроков, в течение которых для лица во взаимоотношениях с государством могут наступить неблагоприятные последствия, представляет собой необходимое условие применения этих последствий», — говорится в определении ВС. Было решено, что вышестоящий налоговый орган вправе отменять решения нижестоящих структур в пределах трех лет с момента окончания налогового периода, в отношении которого проводилась проверка.

Верховный суд принял это решение рассматривая кассационную жалобу ООО «Аквамарин», которое оспаривало действия ФНС, отменившей принятое в пользу компании решение нижестоящего управления. Жалоба «Аквамарина» была отклонена.