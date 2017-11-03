Россияне несерьезно относятся к выдвижению Собчак на президентские выборы

Россияне в основном знают о намерении телеведущей Ксении Собчак выдвинуться в президенты России, но не одобряют ни ее саму, ни ее президентские амбиции и сомневаются в ее реальных перспективах. Кроме того, Собчак считают несамостоятельным кандидатом. Об этом сообщает «Ведомости», со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение».

О планах Собчак бороться за президентское кресло знают 86% опрошенных, но 70% отнеслись к ним отрицательно, 20% равнодушно и лишь 6% - одобрили. К Собчак относятся отрицательно (49%) или нейтрально (40%). Положительно ее воспринимают всего 7% респондентов.

Лишь четверть (27%) россиян считают, что Собчак выдвинула свою кандидатуру по собственной инициативе. Почти каждый второй уверен, что за ней кто-то стоит: 3% - что это Кремль, 44% - что это другие политические силы.

Несколько более благоприятный результат дал недавний опрос ВЦИОМ: 57% опрошенных отнеслись к решению Собчак отрицательно, а 69% не видят у нее политических перспектив. 57% респондентов считают истинной целью выдвижения Собчак самопиар, 11% - сбор средств с друзей и спонсоров, 10% - желание обозначить свою повестку и довести до общественности мнение оппозиции.