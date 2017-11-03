Только 12 процентов россиян знают точное название Дня народного единства

Только каждый седьмой (12%) россиянин точно знает название Дня народного единства, о том, что это праздник связан с единением нации сказали 30% респондентов, сообщает ВЦИОМ.

По словам трети россиян, (36%), в День народного единства они "испытывают особые чувства, задумываются о прошлые и будущие страны". В то же время 48% воспринимает этот день как обычный выходной.

Значимость таких праздников, как День народного единства, День России признают 79% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 19-21 октября среди 1800 респондентов.

По данным социологов, ощущение народного единства сегодня есть более чем у половины респондентов (54% против 44% год назад). Они говорят о мирном сосуществовании разных национальных и этнических групп (18%), особенностях русского менталитета и культуры, а также о сплочении народа в трудные минуты (по 10%), взаимопомощи (9%) и т.д.

Не чувствуют единения народа 40% россиян. Чаще всего они указывают на озабоченность людей собственными интересами (23%), низкий уровень жизни, социальное расслоение (19%).