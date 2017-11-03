Сумма изъятых у полковника Захарченко денег составила почти половину бюджета Сургута

Сотрудники Следственного комитета России обнаружили новые миллиарды обвиняемого в коррупционных преступлениях полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи было обнаружено и арестовано более 374 миллионов рублей, более 140 миллионов долларов, более 2 миллионов евро, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма», — рассказал собеседник агентства.

Полковник МВД, начальник управления «Т» главного управления ведомства по экономической безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении взятки от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого, в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию. Имущество Захарченко оценивают почти в 9 миллиардов рублей, эту сумму нашли у полковника при обысках дома.