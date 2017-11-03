Россияне выяснили, кто из них бедный

Россияне считают порогом бедности ежемесячный доход в 20 тысяч рублей. сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой.

«По ощущениям респондентов порог бедности — 20 тысяч рублей, после которого люди чувствуют, что это все, предел», — сказала глава комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

При этом опрос ВЦИОМ показал, что бедность для россиян начинается ниже ежемесячного дохода в 15 тысяч рублей, добавила она.

Согласно данным исследования Фонда общественного мнения, опубликованным в середине октября, для счастья россиянам хватит зарплаты в размере 50 тысяч рублей в месяц. Богатыми же граждане считают тех, кто зарабатывает в среднем 100 тысяч рублей в месяц.

В России в настоящий момент проживают более 21 миллиона граждан с доходом ниже величины прожиточного минимума. Во втором квартале 2017 года она составляла 11 163 рубля для трудоспособных граждан.