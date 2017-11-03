Деликатесы Югры попробовали в московском парке «Зарядье»

Накануне в рамках показа новой коллекции BOSCOFresh Осень – Зима 2017 – 2018 в московском парке «Зарядье» прошла дегустация деликатесов Югры.

Дизайнеры коллекции, продемонстрированной публике, вдохновились культурой этносов Севера. В специальной дегустационной зоне была представлена продукция, производимая под маркой «Сделано в Югре»: блюда из оленины, медвежатины и северной рыбы, кедровые орехи, клюква, морошка, а также единственная в мире пресноводная сосьвинская сельдь, которая обитает только в бассейне реки Северная Сосьва.

На подиум вышли известные в России спортсмены и артисты: Татьяна Навка, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Хоркина, Валерий Сюткин, Алена Свиридова, Марина Зудина, Саша Савельева, Алиса Гребенщикова, Оксана Пушкина, Владислав Третьяк и многие другие. «Очень колоритный, атмосферный показ. Каждая деталь, как всегда у Bosco, продумана. Начиная от оформления и заканчивая угощениями: лучшие образцы привезли, и нельма, и муксун – все отменного качества: я в этом хорошо разбираюсь», – поделился впечатлениями певец Валерий Сюткин