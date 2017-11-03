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В «Тюменьэнерго» – многомиллионные убытки

За девять месяцев прибыль от продаж в компании упала в пять раз

ОАО «Тюменьэнерго» закончило девять месяцев 2017 года с убытками, сообщает РБК Тюмень.

За отчетный период чистый убыток составил 448,7 миллионов рублей. Годом ранее у компании была прибыль в размере 1,4 миллиарда рублей. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности общества.

Как следует из документа, выручка компании увеличилась на 800 миллионов рублей — с 42 миллиардов в 2016 году до 42,8 в 2017 году.

А вот прибыль от продаж снизилась в пять раз. Если в отчетный период прошлого года показатель достигал 2,3 миллиарда рублей, то в текущем — 425 миллионов. Чистые активы компании сократились со 123,9 до 121,5 миллирда рублей. Уставный капитал акционерного общества не изменился и составляет 27 миллиардов 374 миллиона рублей.

Первое полугодие компания также закончила с убытками в размере 569,8 миллионов рублей.


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Сегодня в 14:40, просмотров: 108, комментариев: 0


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