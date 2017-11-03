​С нового года изменятся нормативы ГТО

С 1 января 2018 года вступят в силу обновлённые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», которые утверждены на четыре года.

В обновленных нормативах у сургутян появилось право выбора упражнений в некоторых испытаниях, исходя из физических особенностей и возможностей участников тестирования. Даже в обязательных видах вне зависимости от пола и возраста население может выбрать между испытаниями «подтягивание из виса на высокой перекладине» или «подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 90 сантиметров».

Одно из значимых обновлений коснулось и старшеклассников (представителей IV-VI ступеней): «С нового года у выпускников появилась возможность пробежать вместо 100 метров 30 или 60 метров, тем самым стать на один шаг ближе к заветному знаку отличия», – сообщает инструктор-методист центра тестирования ГТО в г. Сургуте Мария Руденко.

В новых нормативах размещены рекомендации по улучшению подготовки по прохождению нормативов ГТО для каждой возрастной ступени.

«Новая редакция нормативов разработана с учетом более миллиона тестирований в рамках экспериментальной апробации комплекса в 2014–2016 годах. Участие в ней приняли свыше 195 тыс. человек различных возрастных групп из 24 субъектов России», – сообщает Газета.ru.

Стоит отметить, что до 1 января все участники тестирования имеют возможность пройти испытания по действующим нормативам. С нового года тестирование проводится по новым нормам.

gto_normativy_2018-2021_1.pdf