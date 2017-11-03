​СПА-курорт в Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Пневмоаккупунктура, магнитотерапия, импульсная, лазерная и магнитолазерная терапии, фотохромтерапия, оксигентерапия, сверхчастотная и ультравысокочастотная терапия, прессотерапия, детензер – это далеко не полный список методов лечения, который успешно применяется в Медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Сургут» (Г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ д.3/1 ). Отделение восстановительного лечения МСЧ – это настоящий СПА-курорт, без перелетов и отрыва от семьи, оказывает услуги для жителей и гостей г. Сургута.

Физиопроцедуры не только восстанавливают силы после интенсивного труда, но и используются как серьезное и эффективное лечение. В 2017 году специалисты МСЧ провели порядка 40 тысяч физиопроцедур. Такая популярность связана с тем, что такое восстановление хорошо переносится, не вызывая осложнений. Это важно для пожилых людей, граждан с сопутствующими заболеваниями.

Пневмоаккупунктура с углекислым газом имеет фантастический эффект практически с первой процедуры, применяется при лечении заболеваний опорно-двигательной системы, при остеохондрозах и грыжах дисков.

Среди пациентов МСЧ набирает популярность криотерапия — лечение холодом. Может применяться в виде умеренного, не вызывающего оледенения, охлаждения кожи какой-либо части тела с целью временного уменьшения болей, а также для разрушения патологически измененных тканей, например доброкачественных опухолей кожи (папиллом, поверхностных гемангиом). Востребованы электролечение, классический массаж, водолечение.

При грыжах пациенту предлагается сухая вытяжка позвоночника на специальном мате-детензоре. Процедура длится 30 минут, является очень физиологичной и мягкой.

Физиотерапевтические методы эффективно дополняют медикаментозную составляющую комплексного лечебного процесса, позволяют избежать нежелательных побочных эффектов и достигнуть стойких положительных результатов лечения.

Режим работы Отделения восстановительного лечения МСЧ:

с 8.00 до 20.00,обед: с 12.00 до 12.30.

Адрес: г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ д.3/1

Телефоны: +7 3462 955 300, +7 3462 955 301

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