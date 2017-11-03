Уполномоченный по правам предпринимателей предложил регулировать криптовалюты

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил предложения по регулированию криптовалют в России, сообщает Газета.ру.

В данном предложении сказано, что необходимо определить в законодательстве понятие криптотокенов, урегулировать обмен криптовалют на национальную валюту России и иностранные валюты.

«Регулирование криптовалют не должно служить фискальным целям — налоги не главное», — говорится в тексте предложения.

Также стало известно, что Титов предложил внести определения таких понятий, как блокчейн, токен и майнинг в Федеральный закон 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а понятие криптовалюты определить в федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле».