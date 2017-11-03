В России начались продажи Iphone X

В России поступил в продажу новый телефон от компании Apple — iPhone X, сообщает «Медуза». В официальном интернет-магазине Apple iPhone X стоит от 79,99 тысячи рублей за телефон с памятью 64 Гб и от 91,99 тысячи рублей за устройство с памятью 256 Гб.

В Москве у ряда магазинов, где в 08:00 мск начались продажи iPhone X, очереди выстроились еще 2 ноября. Так, у магазина на Тверской улице почти за сутки до начала продаж нового телефона от Apple стояли, по оценке vc.ru, не менее 150 человек.

iPhone X также доступен в России по предзаказу, но в этом случае телефоны покупатели получат лишь через несколько недель. Официальные дилеры Apple в России, сообщает ТАСС, объявили, что предзаказы на iPhone X значительно превышают спрос на iPhone 8, поступивший в продажу ранее в 2017 году.