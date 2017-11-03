Минобрнауки не хочет разговаривать со школьниками о презервативах

На совещании в министерстве образования и науки по вопросу проведения открытого онлайн-урока по профилактике ВИЧ для старшеклассников и студентов организаторов урока попросили не употреблять слово «презерватив», сообщает «Коммерсант». Об этом рассказал руководитель «Центра современных образовательных технологий» Сергей Буланов, которому поручено провести открытый урок.

По словам Буланова, от него потребовали написать тексты ответов на вопросы участников онлайн-урока. Он отказался. Его также просили говорить о нравственности и избегать «скользких тем».

Рабочее совещание проводила заместитель директора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Лариса Фальковская.