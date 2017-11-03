Полиция Сургутского района нашла двух подозреваемых в убийстве. Ориентировка помогла

Ориентировка на двух подозреваемых в убийстве уроженцев Казахстана, о которых СИА-ПРЕСС писал накануне, помогла — бдительная гражданка обратилась в полицию Сургутского района и помогла найти Владимира Подшивалова (26 лет) и Станислава Кузьмина (28 лет). Они были пойманы правоохранителями в районе старой переправы поселения Солкино.