​В Березово поймали подозреваемого резне, в ходе которой погибли четыре человека

Росгвардия совместно с полицией задержала 48-летнего мужика, который подозревается в четырех убийствах. Это произошло накануне в Березово. Задержанного полиция считает тем самым человеком, который во время пьянки схватил топор и поочередно ударил им четырех собутыльников. Те умерли от ран. Подозреваемому грозит до двадцати лет тюрьмы.