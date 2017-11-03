Росгвардия совместно с полицией задержала 48-летнего мужика, который подозревается в четырех убийствах. Это произошло накануне в Березово. Задержанного полиция считает тем самым человеком, который во время пьянки схватил топор и поочередно ударил им четырех собутыльников. Те умерли от ран. Подозреваемому грозит до двадцати лет тюрьмы.
В Березово поймали подозреваемого резне, в ходе которой погибли четыре человека
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