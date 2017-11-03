​Хоккеист Александр Овечкин создаст Putin Team

Известный российский хоккеист Алексендр Овечкин, возглавляющий команду Washington Capitals, в своем инстаграме заявил о создании Putin Team. «Я никогда не скрывал своего отношения к нашему Президенту, всегда открыто его поддерживая. Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию! Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды – для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна», – пишет Овечкин.