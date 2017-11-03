​Минобрнауки предложило рассказывать детям о профилактике ВИЧ без упоминаний слова «презерватив». Всё только с точки зрения нравственности

Онлайн-урок по профилактике ВИЧ в школах России, организованный министерством образования и науки, должен быть проведен без упоминания слова «презерватив». Кроме того, чиновники предложили делать упор на нравственность, а также обязательно согласовать с ними ответы на возможные вопросы учащихся. Правда, после этих тезисов разговор по поводу этого урока был прерван – исполнители этого проекта просто отказались работать в таком формате.

Как пишет «КоммерсантЪ», глава федерального центра СПИДа Вадим Покровский резюмировал произошедшее так: в России доминирует точка зрения, что детям про секс лучше вообще не рассказывать. И это – одна из причин, по которым ВИЧ в стране распространяется так быстро (на уровне Африки, местами – даже сильнее). Тем не менее, 30 процентов инфицированных женщин заразились от единственного в своей жизни партнера, а также доподлинно известно, что к 15 годам 20 процентов девушек (несмотря на царящую в стране нравственность) уже ведут половую жизнь.